Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der Polizei Verden/Osterholz

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Am 12.07.2024 ereignete sich gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bürgermeister-Benecke-Straße in Langwedel. Der 20-jährige Fahrzeugführer geriet aus unbekannten Gründen auf dem Schotterweg ins Schleudern und überschlug sich. Der Pkw kam von der Straße ab und blieb auf dem angrenzenden Feld auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Bereich PK Achim

Am Freitagnachmittag befuhr die 72-Jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Ford die Bremer Straße (L 203) in Richtung Dibbersen. In einer Rechtskurve verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der regennassen Fahrbahn ab. Hierbei wurden mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführerin wird leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

Bereich ESD-BAB Langwedel

In der Nacht auf den 13.07.2024 ereignete sich auf der Autobahn 27 zwischen Langwedel und Verden-Nord in Fahrtrichtung Walsrode ein Verkehrsunfall. Gegen 00:25 Uhr fuhr ein 21-jähriger Berliner mit einem Mitsubishi aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden BMW auf. Infolge des Unfalls wurden der 67-jährige Fahrer und die 51-jährige Beifahrerin des vorausfahrenden Fahrzeugs leicht verletzt. Die beiden Verdener wurden zur weiteren Untersuchung in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeholt werden - der Schaden wird auf 20000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Bereich PK Osterholz

Keine presserelevanten Ereignisse.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell