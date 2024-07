POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Vorsicht vor Einschleichdieben

Achim/Baden. Anwohner eines Wohnhauses am Heimstättenweg wurden bereits am Dienstag im Laufe des Tages Opfer von Einschleichdieben. Während die Anwohner in ihrem Garten waren, schlichen sich die Unbekannten am helllichten Tage in das Haus ein, um hier Bargeld zu entwenden. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt, der Diebstahl wurde erst bemerkt, als der Täter bereits fort war. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Taschendieb im Supermarkt

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagnachmittag trieb ein Taschendieb in einem Verbrauchermarkt am Hördorfer Weg sein Unwesen. Eine 70-jährige Kundin hatte ihre Handtasche, in der sich unter anderem Geldbörse und Schlüssel befanden, an ihren Einkaufswagen angehängt. Der oder die Unbekannte nutzte diese Gelegenheit aus und entwendeten die Tasche. Der Polizei Osterholz liegen keinerlei Hinweise zur Täterschaft vor. Die Beamten raten dazu, Wertgegenstände immer eng am Körper zu tragen, am besten in verschlossenen Innentaschen.

Nach Unfall geflohen - Zeugen gesucht

Lilienthal. Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag zwischen 11:20 und 12 Uhr bei einem Unfall auf einem Parkplatz einer Schlachterei an der Klosterstraße. Der Unfallverursacher ist allerdings unbekannt, da dieser Unfallflucht beging. Vermutlich beim Rangieren stieß er gegen einen hier geparkten Opel, bei dem das Blech einer Seitentür komplett aufgerissen wurde. Die Polizeistation Lilienthal bittet unter Telefon 04298/465660 um Hinweise möglicher Zeugen.

