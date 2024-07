Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Umzug der Polizeistation Langwedel abgeschlossen - Große Freude über moderne Räumlichkeiten - Tag der offenen Tür am 11. August 2024

Langwedel (ots)

Der langersehnte Umzug der Polizeistation Langwedel ist abgeschlossen. Weil die alten Räumlichkeiten im Langwedeler Rathaus dem fünfköpfigen Team um Stationsleiter Jörg Evers nicht mehr zur Verfügung standen, war der Umzug fällig, und ein neuer Standort wurde schließlich gefunden. Die neue Polizeistation befindet sich weiterhin zentral im Flecken, die Anschrift lautet nunmehr Hauptstraße 45. "Mit den neuen Räumlichkeiten ist uns ein echter Glücksgriff gelungen", so Jörg Evers mit Blick auf die deutlich großzügiger geschnittenen Büroräume, modern und hell eingerichtet. Auch Antje Schlichtmann freut sich auf das neue Domizil der Stationsbeamten und weist auf die Bedeutung von Polizeistationen insbesondere im ländlichen Raum hin: "Der Wunsch nach einer Polizeidienststelle vor Ort ist für viele Bürgerinnen und Bürger nach wie vor ungebrochen, man darf Polizeistationen wie hier in Langwedel durchaus als Ausdruck einer bürgernahen Polizei verstehen. Polizeistationen erleichtern nicht nur den gegenseitigen Austausch, sie erhöhen zudem das Vertrauen in die Arbeit der Polizei und stärken so letztlich das Sicherheitsgefühl der Menschen", so die Polizeidirektorin. Zu finden ist die neue Dienststelle in dem komplett sanierten Gebäude an der Hauptstraße 45, Ecke Zum Hohberg. Die Telefonnummer bleibt dieselbe: 04232/934910. Auch an den Öffnungszeiten ändert sich nichts: Grundsätzlich sind die Türen der Polizeistation von Montag bis Donnerstag von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet, freitags bis 14:00 Uhr. Und wenn das Team einsatzbedingt mal die Pforten schließen muss, findet sich ein Schild an der Tür der Polizeistation, das auf die telefonische Erreichbarkeit der Polizei Verden hinweist. Insgesamt hat der Flecken eine hohe Polizeidichte, da mit der Autobahnwache an der A27 eine weitere Polizeidienststelle, sogar 24/7 geöffnet, für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung steht. Damit alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bekommen, die neue Polizeistation Langwedel kennenzulernen, richten die Beamtinnen und Beamten am Sonntag, 11. August 2024, einen Tag der offenen Tür aus (siehe Flyer). Zwischen 11 und 16 Uhr werden Einblicke in die Polizeiarbeit ermöglicht, außerdem werden Hundeführer der Polizei ihre Arbeit mit den Vierbeinern vorstellen. Interessierte am begehrten Polizeiberuf bekommen Informationen zum Studium an der Polizeiakademie, Präventionstipps gibt es zudem für alle Interessierten. Und während Kinder sich in einer Hüpfburg austoben, sorgt ein Eiswagen sowie die Feuerwehr Daverden für das leibliche Wohl. "Wir freuen uns auf zahlreiche Begegnungen mit den Bürgerinnen und Bürgern", so Stationsleiter Jörg Evers.

