Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 15-Jährige angegriffen: Polizei sucht Zeugen

Oldenbüttel (ots)

Am Montagnachmittag griffen vier bislang unbekannte männliche Jugendliche zwei 15-Jährige am Bahnhof in Oldenbüttel an. Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren die Opfer zuvor an der Bushaltestelle "Marktweide" in Osterholz-Scharmbeck in einen Bus eingestiegen, kurz danach sind die vier unbekannten Täter hinzugestiegen. Zum Tatzeitpunkt gegen 16:20 Uhr sind Täter und Opfer gleichzeitig am Bahnhof Oldenbüttel aus dem Bus ausgestiegen. Dort forderten die Unbekannten von den beiden 15-Jährigen plötzlich die Herausgabe von Wertgegenständen, gleichzeitig schlugen sie die beiden Jugendlichen, die dadurch leichte Verletzungen erlitten. Letztlich erlangte das Quartett kein Raubgut und floh vom Tatort. Sie dürften nach derzeitigem Erkenntnisstand um 17:08 Uhr den Zug RS2 in Richtung Bremen genommen haben. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise möglicher Zeugen, insbesondere jener, die sich am Bahnhof Oldenbüttel aufgehalten haben, nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

