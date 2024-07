Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

A1: Sattelzüge kollidieren

Achim. Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A1 im Bremer Kreuz. Ein 58-jähriger Fahrer eines Sattelzuges, der in Richtung Osnabrück unterwegs war, übersah vor ihm das Stauende, woraufhin er auf einen Sattelzug auffuhr, in dem ein 63-Jähriger am Steuer saß. Beide Männer wurden leicht verletzt, sie wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Sattelzugmaschine des 58-Jährigen war zudem nicht mehr fahrbereit und musste daher abgeschleppt werden. Der Schaden ist beträchtlich und beläuft sich auf geschätzte 20.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zwei Verletzte

Osterholz-Scharmbeck/Pennigbüttel. Am Mittwoch gegen 17:45 Uhr wurden zwei Autofahrerinnen bei einem Verkehrsunfall auf der Myhler Straße (B74) verletzt. Als eine 56-jährige VW-Fahrerin abbremste, um nach rechts auf ihr Grundstück abzubiegen, reagierte eine dahinterfahrende 32-jährige Seat-Fahrerin zu spät und fuhr auf den VW auf. Aufgrund der Kollision wurden beiden Frauen leicht verletzt, sie wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gefahren. An beiden Pkw entstand zudem Sachschaden. Gegen die Unfallverursacherin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell