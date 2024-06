LPI-SHL: Radfahrerin angefahren

Suhl (ots) - Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte Montagabend ein Ladendieb in einem Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße in Suhl gefasst werden. Die Frau hatte den Mann dabei beobachtet, wie er Waren in seinen Rucksack packte und eine Marktmitarbeiterin informiert. Der Dieb bezahlte an der Kasse lediglich ein Getränk und wurde anschließend aufgefordert, seine mitgeführte Tasche zu öffnen. In seinem Rucksack kamen Kosmetikartikel, Genussmittel und Nahrungsmittel aus ...

