POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariat Elze für das Osterwochenende vom 28.03. bis zum 01.04.2024

Versuchter Diebstahl aus Pkw in Mehle - Zeugenaufruf

Zwischen 15:00 Uhr am Mittwoch, dem 27.03.2024, und 14:00 Uhr am Gründonnerstag, schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe der Fahrertür eines, in der Wiedfeldstraße in Mehle geparkten, grauen Nissan Primera ein. Aus dem Pkw wurde durch den Täter nichts entwendet. Zeugen, die die Tat oder verdächtige Personen im Tatzeitraum beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068/93380) zu melden.

Einbruch in ein Einfamilienhaus in Betheln - Zeugenaufruf

Im Zeitraum zwischen dem 09.03.2024 und dem 26.03.2024 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus im Südbrink in Betheln. Die unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Hauseigentümer und verschafften sich Zutritt, indem sie die Terrassentür des Hauses aufhebelten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter Schmuckgegenstände mit einem Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Anwohner, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen, Umstände oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzten.

Versuchte Körperverletzung, und weitere Straftaten beim Elzer Osterfeuer

Beim Elzer Osterfeuer auf dem Hof der Elzer Feuerwehr, am Samstag, den 29.03.2024, kam es zu mehreren Straftaten durch einen stark alkoholisierten, äußerst aggressiv auftretenden Elzer. Im Rahmen einer Streitigkeit versuchte dieser einen weiteren Gast mit einer Kopfnuss zu verletzen. Dem durch die Feuerwehr ausgesprochenen Platzverweis kam der 18-jährige Elzer nicht nach. Im Folgenden beleidigte und bespuckte der Täter sowohl die zur Hilfe gekommenen Feuerwehrleute, als auch die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten. Auch versuchte er einen Polizeibeamten ins Gesicht zu schlagen. Der Elzer musste daher in Polizeigewahrsam genommen werden um weitere Straftaten durch ihn zu verhindern. Gegen den Täter wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, versuchter Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten eingeleitet.

Körperverletzung auf dem Gronauer Osterfeuer - Zeugenaufruf

Auch auf dem Gronauer Osterfeuer beim dortigen Freibad kam es am Sonntag, den 31.03.2024, um kurz nach 03:00 Uhr zu einer Körperverletzung. In der Nähe des aufgestellten Toilettenwagens schlug ein unbekannter Täter einem weiteren Gast unvermittelt ins Gesicht, woraufhin der Geschlagene zu Boden fiel. Auf dem Boden liegend schlug der Täter dem Opfer noch mehrere Male mit der Faust gegen den Kopf, bevor ein Helfer den Täter abhielt. Der Täter flüchtete anschließend mit ein oder zwei weiteren Personen in einem Pkw vom Tatort. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter oder das Fluchtfahrzeug geben können werden, sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzten.

