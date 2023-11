Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Riegelsberg (ots)

Am Montagabend kam es in der Saarbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht, bei dem der Fahrer eines Toyotas betrunken war. Zunächst verlor der heranwachsende Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und beschädigte eine Eingangstreppe an dem Anwesen Nr. 164 und den daneben befindlichen Doppelstabmattenzaun. Im Anschluss flüchtete der Fahrer mit seinem Wagen von der Unfallstelle, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Pech für den jungen Mann war nur, dass das vordere Kennzeichen an der Unfallstelle abgefallen war. An der im Anschluss ermittelten Halteradresse konnte jedoch weder der Fahrer des Wagens noch der unfallbeschädigte Wagen angetroffen werden. Der junge Mann erschien wenige Zeit später unverletzt bei der Polizei in Völklingen und gab seine Fahrereigenschaft zum Unfallzeitpunkt zu Protokoll. Dabei wurde Alkohol in der Atemluft festgestellt. Ein Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht wurde eingeleitet, nachdem dem Heranwachsenden eine Blutprobe entnommen worden war. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell