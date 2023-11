Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugneaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Püttlingen (ots)

Am 06.11.2023, gegen 11:00 Uhr, beschädigte der Fahrer eines Pkw in Püttlingen in der Ludwigstraße in Höhe des Anwesens Nr. 1 beim Einparken einen roten Pkw mit einem Hamburger Kreiskennzeichen HH. Der Unfallverursacher wartete daraufhin 15 Minuten vor Ort. Da der Fahrer des roten Pkw nicht erschien, verließ der Verursacher die Örtlichkeit unerlaubt. Am darauffolgenden Tag meldete er den Unfall beim Polizeirevier Köllertal. Der rote Pkw müsste am vorderen linken Kotflügel beschädigt sein. Das Polizeirevier Köllertal bittet den Geschädigten des Unfalls und eventuelle Zeugen, sich unter der Telefonnummer 068069100 oder unter der Telefonnummer 068982020 bei der Polizeiinspektion Völklingen zu melden.

