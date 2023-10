Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Leeheim: ++Erstmeldung++ Dachstuhl eines Wohnhauses brennt/Rundfunkwarnmeldung wegen Rauchentwicklung

Riedstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag (05.10.), kurz vor 15.00 Uhr, wurde den Rettungskräften ein Dachstuhlbrand an einem Wohngebäude im Drosselweg gemeldet. Aktuell sind Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Personen befinden sich nicht mehr in dem Haus. Anwohner wurden über eine Rundfunkwarnmeldung aufgefordert, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Es wird nachberichtet.

