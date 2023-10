Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Elektronikartikel aus Fahrzeug entwendet

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Kriminelle hatten es am Mittwochmittag (04.10) gegen 12.00 Uhr auf ein geparktes Auto in der Rüdesheimer Straße abgesehen, um an die Wertgegenstände im Fahrzeuginneren zu gelangen. Auf bislang unbekannte Weise schafften sie es das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums zu öffnen und mehrere elektronische Geräte zu entwenden. Den Tätern gelang es in der Folge unbemerkt zu flüchten.

Um Ihr Fahrzeug bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps:

- Auto in abschließbarer Garage oder an belebten, gut beleuchteten Orten abstellen - Verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten - Zündschlüssel immer abziehen, auch bei kurzer Abwesenheit - Alle Öffnungen (Türen, Fenster, Kofferraum) schließen - Aktivieren Sie vorhandene Sicherheitsfeatures wie Diebstahlwarnanlage - Achten Sie auf optische Signale beim Verriegeln des Autos - Ersatzschlüssel nicht im oder am Auto verstecken

Das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und erbittet sachdienliche Hinweise, die zu einer Ergreifung von Tatverdächtigen und/oder zum Auffinden des Diebesguts führen könnten, unter der Rufnummer 06151/969-42202 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell