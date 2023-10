Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Einbruch in Firmengebäude

Polizei sucht Zeugen

Brensbach (ots)

Kriminelle hatten es im Zeitraum von Dienstagabend (03.10), 18.00 Uhr, bis Mittwochnachmittag (04.10), 14.00 Uhr, auf einen Tresor in einer Büroetage abgesehen. In der Otzbergstraße drangen sie über den Hof in das Innere des Firmengebäudes. Hierüber gelangten sie durch ein aufgehebeltes Fenster in die Büroräumlichkeiten des Unternehmens. Dort angekommen fanden sie nach Durchsuchung einen Tresor vor, der mittels eines mitgebrachten schweren Werkzeuges geöffnet werden konnte. Die Täter konnten Bargeld erbeuten und unerkannt flüchten. Durch die Tathandlungen entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei in Erbach hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Fachkommissariat 21 unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell