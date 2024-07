Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fahrzeugscheibe eingeschlagen ++ Weiterfahrt gestoppt ++ Zeugen nach unerlaubter Bauschuttentsorgung gesucht ++ Einbruch in zwei Gartenparzellen ++ Tatverdächtiger nach Restauranteinbruch gefasst ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Ottersberg. Ein bislang unbekannter Täter schlug ersten Erkenntnissen zufolge zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag eine Scheibe eines VW ein, der im Moorbruch auf einem Grünstreifen neben der Fahrbahn abgestellt war. Aus dem Innenraum nahm er Bauchtasche mit persönlichen Dokumenten und Zahlungskarten an sich, bevor er unerkannt flüchten konnte. Der Sachschaden wird auf rund 750 EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Weiterfahrt gestoppt

Achim. Beamte der Polizei Achim zogen am frühen Sonntagabend einen 60-Jährigen auf einem Quad aus dem Verkehr, da er unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs war. Der Mann war in der Roedenbeckstraße angehalten worden, nachdem er den Informationen zufolge durch sein Fahrverhalten auffiel. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,92 Promille ergeben hatte, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Zeugen nach unerlaubter Bauschuttentsorgung gesucht

Ottersberg. Auf einem Verbindungsweg zwischen den Straßen Wümmingen und Dodenberg wurde den ersten Informationen zufolge am Sonntag unberechtigt Bauschutt abgelagert. Aufgrund der Menge der Ablagerung ist ein Durchfahren mit Kraftfahrzeugen nicht möglich. Gegen den derzeit unbekannten Verursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen um Hinweise an die Polizei in Achim unter 04202/9960.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Tatverdächtiger nach Restauranteinbruch gefasst

Osterholz-Scharmbeck. Nach einem Einbruch in ein Restaurant in der Osterholzer Straße am späten Sonntagabend gelang der Polizei Osterholz noch in der Nacht die Festnahme eines Tatverdächtigen.

Ein 34-jähriger Zeuge hatte die Polizei noch während der Tat alarmiert und den Täter beschreiben können. Zusammen mit Spuren am Tatort führten die Hinweise zu einem 36-jährigen Tatverdächtigen. Den ersten Informationen zufolge soll sich der 36-jährige Tatverdächtige rund eine Stunde vor seiner Festnahme durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Restaurants verschafft haben. Nach der Suche nach Diebesgut gelang ihm noch vor Eintreffen der Polizei die Flucht.

Als die Ermittlungen den Tatverdacht gegen den amtsbekannten Mann ergeben hatten, wurde er im Zuge der Nahbereichsfahndung in der Nähe des Tatortes angetroffen und vorläufig festgenommen. Der Mann wurde zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen mit zum Polizeikommissariat Osterholz genommen und nach Entscheidung der StA Verden am Montag entlassen.

Den ersten Ermittlungen zufolge wurden Alkoholflaschen gestohlen. Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei Osterholz bittet um weitere Hinweise zur Tat. Zeugen werden gebeten, sich unter 04791/3070 zu melden.

Einbruch in zwei Gartenparzellen

Ritterhude. Zwischen Donnerstagabend und Sonntagmittag brachen unbekannte Täter in zwei Parzellen in der Gartenkolonie "Am Reuterplatz" ein.

Nach Zerstören eine Glasscheibe drangen die Täter demzufolge in ein Parzellengebäude und stahlen unter anderem Werkzeug, bevor sie unerkannt flüchteten. In einem zweiten Fall brachen Täter den Informationen zufolge die Tür eines Parzellenhauses auf und stahlen Lebensmittel.

Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell