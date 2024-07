Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der Polizei Verden/Osterholz

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PK Osterholz

Am Samstag den 13.07.2024, gegen 10:00 Uhr kommt es an der Kreuzung Osterholzer Straße/ Am Hünenstein in Osterholz-Scharmbeck zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 62-jährigen Frau aus Grasberg, sowie einer 78-Jährigen Frau aus Osterholz-Scharmbeck. Die beiden Frauen werden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. An den beiden beteiligten Pkw entsteht ein Gesamtschaden von ca. 18.000 EUR. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell