Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Unfälle unter Motorradbeteiligung

Jena (ots)

Donnerstag ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle unter der Beteiligung von Motorrädern. Am frühen Morgen wollten eine 66-jährige Fahrerin eines Pkw Renault in der Friedrich-Hund-Straße wenden, achtete jedoch nicht auf den rückwärtigen Verkehr. In Folge dessen kollidierte das Krad eines 32-Jährigen mit dem Heck des Pkw. Der Mann musste im Anschluss verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw indes musste abgeschleppt werden. In den Abendstunden kam es im Kreuzungsbereich Winzerlaer Straße und Friedrich-Zucker-Straße zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw VW und einem Krad. Der 35-jährige Kradfahrer wollte nach links auf die Friedrich-Zucker-Straße abbiegen. Gleichzeitig wollte ein 32-jähriger Fahrer eines Pkw VW von der Friedrich-Zucker-Straße nach links auf die Winzerlaer Straße abbiegen. Hierbei übersah er das bevorrechtigte Krad und es kam zum Zusammenstoß. Der 35-Jährige musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell