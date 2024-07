Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Versuchter Einbruch++Brandstiftung verhindert++Mit Motorrad zusammengestoßen++Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt++Diebstahl in Tankstellenshop - Zeugen gesucht+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Versuchter Einbruch+ Thedinghausen. In der Zeit von Montag 15 Uhr bis Mittwoch 17.30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Etti-Bischoff-Straße einzubrechen. Sie beschädigten zunächst einen Bewegungsmelder und versuchten anschließend, ein Fenster zu öffnen. Als sie dieses massiv beschädigten und dabei eine Alarmanlage auslösten, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu den Tätern oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Brandstiftung verhindert+ Oyten. Am frühen Donnerstagmorgen konnte durch Zeugen der Brand eines Pkw verhindert werden. Gegen 00.20 Uhr legte ein bislang unbekannter Täter ein Tuch unter einen VW und zündete dieses an. Anschließend flüchtete der Täter. Zeugen beobachteten die Tat und konnten das Feuer ablöschen, bevor ein Schaden an dem Pkw entstand.

Der Täter war zwischen 30 und 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß und trug helle Kleidung. Die Polizei Achim ermittelt aufgrund von Brandstiftung und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Mit Motorrad zusammengestoßen+ Achim. Auf der Uphuser Heerstraße stießen am Mittwochvormittag gegen 10.35 Uhr ein 68-jähriger Fahrer eines Subaru und ein 33-jähriger Motorradfahrer zusammen. Der 68-Jährige übersah beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Motorradfahrer und verletzte ihn bei dem Unfall leicht. Der 33-Jährige begab sich anschließend selbstständig in ein Krankenhaus.

+Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt+ Thedinghausen. Ein 54-jähriger Fahrer eines Motorrads kam am Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen 16.45 Uhr übersah ein 42-jähriger Fahrer eines VW beim Abbiegen den entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Das Motorrad war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Diebstahl in Tankstellenshop - Zeugen gesucht+ Schwanewede. Drei unbekannte Täter wurden am frühen Sonntagabend bei dem Versuch eines Diebstahls von E-Zigaretten aus einem Tankstellenkiosk im Langenberg ertappt. Gegen 19:30 Uhr betraten die drei Männer den Shop und nahmen den ersten Informationen zufolge diverse E-Zigaretten aus einem Regal. Als ein Zeuge die Tankstelle betrat und die drei Männer ansprach, flüchteten die Täter und ließen Ware in der Tankstelle zurück. Ob die Diebe Beute machten, wird derzeit geprüft.

Die drei Männer waren alle zwischen 30 und 40 Jahren alt und ca. 185 cm groß. Der erste Täter hatte helle Haare, eine muskulöse Statur und trug ein kariertes Oberteil. Der zweite Täter hatte eine schlanke Statur, dunkle Haare und dunkle Augen. Der dritte Täter war ebenfalls eher schlank und ging in einer gebeugten Haltung. Seine Haare waren hell.

Zeugen, die Hinweise zu den Männern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schwanewede unter 04209-918650 zu melden.

