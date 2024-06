Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Rohrbach (ots)

Nachtrag zum Brand auf einem Firmengelände in Rohrbach

Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5797144

Nachdem die Brandstätte von Brandermittlern der Kriminalinspektion Landau und einem von der Staatsanwaltschaft Landau beauftragten Brandsachverständigen in Augenschein genommen wurde, liegt nun ein vorläufiges Ergebnis zur Ursache vor.

Demnach ist davon auszugehen, dass der Brand mutwillig gelegt wurde.

Entgegen der ersten Mitteilung vom 09.06.2024 wurden durch den Brand nicht sieben, sondern insgesamt 12 Fahrzeuge beschädigt. Derzeit wird von einem Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro ausgegangen.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang wird die Bevölkerung nochmals um Mithilfe gebeten. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, soll sich mit der Polizei in Landau unter der Rufnummer 06341-2870 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch direkt per E-Mail unter kilandau.k1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell