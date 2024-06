Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - versuchter Aufbruch von Eierautomat

Landau (ots)

Am Abend des 18.06.2024 wurde versucht, den Eierautomaten vor der Bäckerei Bäcker Becker in der Hainbachstraße in Landau aufzubrechen. Die Tat dürfte sich in etwa zwischen 20 Uhr und 23:15 Uhr ereignet haben. Vermutlich wurde der Täter bei der Tatausführung gestört. Neben dem Automaten lag ein Brecheisen, welches höchstwahrscheinlich von dem Täter beim Ergreifen der Flucht zurückgelassen wurde. Das vermeintliche Tatwerkzeug wurde zur Spurenauswertung sichergestellt. Der Schaden am Automaten beläuft sich auf ca. 5.000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell