Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Burrweiler - Einbruch in Firmengebäude

Burrweiler (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (17.06./18.06.2024) haben unbekannte Täter am Schloßberg auf der Rückseite eines Firmengebäudes ein Fenster aufgehebelt und sich Zugang in das Objekt verschafft. Was genau entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Täterhinweise geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.

