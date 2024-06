POL-PDLD: Offenbach a.d. Queich - PKW überschlagen, geflüchtete Insassen ermittelt

Landau (ots) - Am Montagmorgen, den 17.06.2024, wurde der Polizei Landau gemeldet, dass die Reifen an mehreren geparkten Fahrzeugen in der Hauptstraße in Walsheim beschädigt worden seien. Vor Ort stellten die Polizeibeamten schließlich fünf Fahrzeuge fest, bei denen jeweils die beiden Reifen auf der Beifahrerseite zerstochen wurden. Die Tat dürfte sich in der Nacht vom 16. auf den 17.06.2024 ereignet haben. ...

