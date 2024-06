Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verletzter Turmfalke und Waldohreule wieder in Freiheit entlassen

Bad Bergzabern - Oberhausen (ots)

Am 25.05.24 wurde in der Fußgängerzone Bad Bergzabern ein verletzter Turmfalke festgestellt. Zusammen mit einer jungen Waldohreule wurden die verletzten Vögel in einer Station in Schweigen-Rechtenbach gepflegt. Beide sind wieder wohlauf und konnten jetzt wieder im Bereich Oberhausen in Freiheit entlassen werden.

