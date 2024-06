POL-PDLD: Billigheim Ingenheim - verdächtiger Geldautomat

Pleisweiler-Oberhofen (ots) - In der Nacht vom 14.06.24 auf den 15.06.2024, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Wappenschmiedstraße einzudringen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Hauseingangstür ist nicht bekannt. Haben Sie etwas beobachtet und können Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, 06343 - 93340 oder per E-Mail ...

mehr