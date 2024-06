POL-PDLD: Venningen - Aufbruch einer Lagerhalle

Bad Bergzabern (ots) - Am Montag 17.06.24, kam es zwischen 11:00 und 11:25 Uhr, in der Pestalozzistraße zu einer Körperverletzung. Ein 16-Jähriger wurde von zwei bislang noch unbekannten Täter zusammengeschlagen. Eine noch unbekannte Frau mit schwarzen Locken sprach die beiden Angreifer an, worauf diese zu Fuß flüchteten. Beide sollen circa 170cm groß sein, schwarze Haare haben und mit schwarzem bzw. weiß-grünem ...

