POL-EU: Schlägerei in Diskothek

Euskirchen (ots) - Am Samstag (4. Mai) entwendete ein 23-Jähriger aus Euskirchen gegen 12.40 Uhr mehrere Produkte aus einer Drogerie in der Veybachstraße in Euskirchen. Der Mann steckte sich sechs Parfumflaschen in die Jackentasche und verließ daraufhin das Geschäft. Hier wurde der 23-Jährige von einer Mitarbeiterin angesprochen. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde durch Polizeibeamte ein Jagdmesser in der Jackentasche von dem Mann aufgefunden. Das Messer wurde ...

mehr