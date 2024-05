Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugenaufruf: Unfall zwischen Fahrradfahrer und E-Scooter Fahrer

Weilersiwst (ots)

Am Donnerstag (2. Mai) kam es im Zeitraum zwischen 14.15 bis 14.25 Uhr in Weilerswist auf der Kölner Straße in Richtung Brühl auf dem Bürgersteig zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht zwischen einem Fahrradfahrer und einem E-Scooter-Fahrer.

Der 72-jährige Fahrradfahrer befand sie sich auf dem Gehweg, als ihm der E-Scooter-Fahrer entgegenkam und fast ungebremst gegen ihn fuhr.

Der Mann verletzte sich bei dem Unfall. Der Fahrer des E-Scooters fuhr nach dem Zusammenstoß weiter, ohne sich um die Verletzungen zu kümmern.

Fragestellung:

Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Kann jemand ergänzende Angaben zum flüchtigen E-Scooter und -Fahrer machen?

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell