Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei Frauen bestehlen 84-jährige Reisende - Zivilfahnder der Bundespolizei greifen ein

Düsseldorf (ots)

Auf der Rolltreppe im Düsseldorfer Hauptbahnhof machten sich zwei Diebinnen am Dienstagmittag (2. Januar), um 12.40 Uhr, an dem Rucksack einer Reisenden (84) zu schaffen und entwendeten ihr Portemonnaie. Bundespolizisten nahmen die zwei Frauen vorläufig fest.

Zwei Bosnierinnen (19, 21) suchten sich gezielt ihr Opfer aus und begaben sich mit der 84-jährigen Deutschen auf die Rolltreppe zum Bahnsteig 13/14 des Düsseldorfer Hauptbahnhofs. Die eine Tatverdächtige verdeckte den Rucksack der älteren Dame mit ihrem Körper und einem Schal. Währenddessen die andere Trickdiebin den Rucksack öffnete und eine Geldbörse herausnahm. Was sie nicht bemerkten, dass sie sich mittlerweile im Visier von Zivilbeamten der Bundespolizei befanden. Als die Geschädigte sowie die beiden Tatverdächtigen oben auf dem Bahnsteig an kamen, wurden sie bereits durch die Zivilfahnder in Empfang genommen.

Den Bosnierinnen wurde die Geldbörse abgenommen und der 84-Jährigen zurückgegeben. In dem Portemonnaie befanden sich 105 Euro Bargeld. Gegen die zwei Frauen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des gemeinschaftlich begangenen Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell