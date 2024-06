Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rohrbach - Brand auf Firmengelände

Rohrbach (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am 09.06.2024 gegen 03:45 Uhr in der Hauptstraße 90 in 76865 Rohrbach zu einem Brand an insgesamt 7 Kraftfahrzeugen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 90.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621-963-2773 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

