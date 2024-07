Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zusammenstoß mit Roller++Schwerverletzte Radfahrerin++Zwei Verletzte bei Unfall++Unfall mit Fahrradfahrer+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Zusammenstoß mit Roller+ Achim. Am Sonntagabend, gegen 18.15 Uhr, stießen in der Anspacherstraße ein Audi und ein Roller zusammen. Ein 59-jähriger Fahrer war mit seinem Roller in Richtung Paulsbergstraße unterwegs, als ihm ein 44-Jähriger in dem Audi entgegenkam. Dieser fuhr nicht auf der rechten Straßenseite. In der Folge stießen die Fahrzeuge frontal zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.500 Euro. Der 59-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

+Schwerverletzte Radfahrerin+ Achim. Heute Morgen, gegen 08.10 Uhr, kam es auf der Embser Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Fahrradfahrerin.

Ein 52 Jahre alter Fahrer eines Lkw fuhr an der Anschlussstelle Achim-Nord von der A27 ab und wollte nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah er eine von links kommende Fahrradfahrerin auf dem Radweg.

Ersten Erkenntnissen nach konnte die 55 Jahre alte Frau noch abbremsen und einen Zusammenstoß vermeiden. Sie kam jedoch zu Fall und geriet mit einem Arm in den Radkasten des Lkw. Sie verletzte sich dabei schwer und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zwei Verletzte bei Unfall+ Osterholz-Scharmbeck. An der Einmündung der Straße Zum Kettenhorn zur Westerbecker Straße kam es am Sonntagmorgen gegen 08.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrer leicht verletzt wurden. Ein 83-jähriger Fahrer eines Skoda wollte auf die Westerbecker Straße abbiegen und übersah dabei den BMW eines 22-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und der BMW musste anschließend abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von ca. 12.000 Euro.

+Unfall mit Fahrradfahrer+ Osterholz-Scharmbeck. Eine 58-jährige Fahrerin eines Toyota wollte gegen 17.05 Uhr in der Bahnhofstraße aus einer Parkbucht auf die Straße fahren. Dabei übersah sie zwei Radfahrer, welche stadteinwärts unterwegs waren. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, bremsten die 43- und 58-jährigen Männer stark. Der 58-Jährige stürzte dabei und kam anschließend leichtverletzt in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell