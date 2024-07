Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +In Wohnhaus eingebrochen++Auf Pkw aufgefahren++Türen aufgedrückt++Diebstähle auf Baustelle++Mit E-Bike aufgefahren++Pkw ausgewichen und gestürzt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+In Wohnhaus eingebrochen+ Achim. In der Zeit von Sonntag 15.30 Uhr bis Montag 22.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Heuberg ein. Sie verschafften sich zunächst über ein Fenster Zugang in die Garage und gelangten von dort in das Wohnhaus. Dort durchsuchten sie die Räume. Ob die Täter etwas entwendeten, ist bislang unbekannt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Auf Pkw aufgefahren+ Ottersberg. Auf der Wilhelmshauser Straße fuhr am Montagmittag eine 38-jährige Fahrerin eines Opel auf einen haltenden BMW auf und verletzte zwei Personen leicht. In Höhe der Einmündung zum Bodderweg musste der 37-jährige Fahrer des BMW verkehrsbedingt halten. Dies übersah die 38-Jährige. Bei dem Unfall wurden zwei Mitfahrer in dem BMW, eine 38-jährige Frau und ein 13 Jahre altes Kind, leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Türen aufgedrückt+ Ritterhude. Ein unbekannter Täter verschaffte sich am frühen Dienstagmorgen gegen 00.15 Uhr durch das Aufdrücken von Türen Zugang zu zwei Terrassen in der Straße Alter Postweg. Einer der Bewohner bemerkte den Mann und sprach ihn an. Der Täter flüchtete daraufhin und ließ sein Diebesgut zurück. Er war ca. 170 cm groß und trug eine beige Jacke. Hinweise zu dem Mann können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Diebstahl auf Baustelle+ Osterholz-Scharmbeck. Am Wochenende kam es auf einer Baustelle in der Straße Am Osterholze zu einem Diebstahl von Werkzeug. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Scheibe eines Baucontainers und stahlen aus dem Inneren verschiedene Werkzeuge. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Mit E-Bike aufgefahren+ Ritterhude. Ein 53-jähriger Fahrer eines E-Bikes stieß auf der Fergersbergerstraße mit dem VW einer 36-Jährigen zusammen und verletzte sich leicht. In Höhe der Tankstelle in Richtung Bremen musste die 36-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Der 53-Jährige bemerkte den stehenden Pkw zu spät und fuhr auf den VW auf. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt.

+Fahrzeug ausgewichen und gestürzt+ Lilienthal. Am Montagabend, gegen 19 Uhr, verletzte sich ein 34-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Seeberger Landstraße leicht. Zusammen mit zwei weiteren Radfahrern war der 34-Jährige auf dem Radweg in Richtung Lilienthal unterwegs. Ein 45-jähriger Fahrer fuhr mit seinem Transporter aus einer Grundstückseinfahrt, ohne auf den Radverkehr zu achten. Die Radfahrer konnten durch Ausweichen einen Zusammenstoß verhindern, der 34-Jährige stürzte jedoch und verletzte sich leicht.

