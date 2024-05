POL-SU: Ingewahrsamnahme nach Körperverletzungsdelikt

Troisdorf (ots) - Am Freitagmittag (10. Mai) wurde eine 27-jährige Kölnerin bei einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft an der Kölner Straße in Troisdorf auf frischer Tat erwischt. Gegen 13:00 Uhr betrat die 27-Jährige das Geschäft und nahm im Eingangsbereich zwei Blumentöpfe an sich. Als sie in Richtung Ausgang ging, ohne die Ware vorher zu bezahlen, wurde sie von einem Mitarbeiter auf den Diebstahl ...

