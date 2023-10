POL-LB: Gerlingen: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 66-Jährigen

Ludwigsburg (ots) - Eine 18-Jährige war am Montag (02.10.2023) gegen 16:20 Uhr zu Fuß in der Dahlienstraße in Sindelfingen unterwegs und ging in Richtung der Maichinger Straße. Ihr entgegen kamen ein älterer Mann mit einem etwa 7-jährigen Mädchen, welches einen Hund an der Leine führte. Beim Vorbeigehen riss sich der Hund los und schnappte zweimal nach dem Bein der 18-Jährigen, wobei er ihre Hose durchbiss und ...

mehr