Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Dreister Metalldiebstahl

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Tungerloh-Capellen;

Tatzeit: 26.09.2024, 10.15 Uhr;

Auf Metall abgesehen hatten es bisher Unbekannte am Donnerstag in Gescher. Sie fuhren gegen 10.15 Uhr mit ihrem Lkw auf einen Hof in der Bauerschaft Tungerloh-Capellen. Dort entwendeten sie rund 150 Kilogramm Metallschrott. Um ihre Beute aufzuladen verwendeten sie einen Greifer, der sich auf der Ladefläche befand. Wie dieser Diebstahl sich am helllichten Tag ereignete, konnte der Hofbesitzer im Nachgang auf Videoaufzeichnungen beobachten. Die Polizei ermittelt. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell