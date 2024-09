POL-BOR: Bocholt-Holtwick - Nachtragsmeldung zu: "Einbruch in Geschäft scheitert"

Bocholt (ots) - Beim Radeln mit dem Smartphone beschäftigt, auf der falschen Fahrbahnseite als "Geisterradler" unterwegs oder fahrend in der Fußgängerzone: So lauteten die meisten der Verkehrsverstöße, die die Polizei in der vergangenen Woche im Rahmen einer Fahrradkontrollwoche in Bocholt festgestellt hat. Verkehrsunfälle von Rad- und Pedelecfahrenden verhindern ...

mehr