Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ladung trifft entgegenkommendes Auto

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Landwehr;

Unfallzeit: 25.09.2024, zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr;

Auf der Fahrt Platten verloren hat ein Lkw am Mittwoch in Borken. Dazu kam es am Nachmittag auf der Straße Landwehr, wo das rot lackierte Fahrzeug aus Richtung Heiden kommend unterwegs war. Herabfallende graue Platten beschädigten dabei einen entgegenkommenden Pkw. Ob der Lkw-Fahrer den Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet diesen sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung zu setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell