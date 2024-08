POL-GM: Sechsjähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Marienheide (ots) - Zwischen 18 Uhr am Montag (12. August) und 16.30 Uhr am Dienstag haben Unbekannte versucht, in einen Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße einzubrechen. Augenscheinlich versuchten die Kriminellen mittels Hitzeeinwirkung die Fensterscharniere zu beschädigen, um in das Gebäude zu gelangen. Sie scheiterten jedoch. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 ...

