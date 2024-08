Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall mit mehreren Verletzten

Bild-Infos

Download

Wipperfürth (ots)

Eine schwerverletzte Person und fünf Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend (13. August) in der Gaulstraße ereignet hat. Eine 40-jährige Hagenerin fuhr gegen 17.50 Uhr auf der Gaulstraße in Richtung Lindlar und beabsichtigte nach Links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto einer 69-Jährigen aus Wipperfürth, die auf der Gaulstraße in Richtung Wipperfürth unterwegs war. Die 69-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Der 72-jährige Beifahrer der 69-Jährigen sowie die 40-Jährige und ihre Mitfahrer im Alter von 15, 57 und 63 Jahren wurden leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell