Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pfefferspray in Supermarkt und Fahrstuhl versprüht - Tatverdächtiger angetroffen

Gummersbach (ots)

Ein 18-Jähriger steht im Verdacht am Montagmittag (12. August) in einem Supermarkt auf der Steinmüllerallee und einem angrenzenden Fahrstuhl Pfefferspray versprüht zu haben. Um kurz nach 12 Uhr meldeten mehrere Mitarbeitende und Kunden des Supermarktes sowie Personen in der Nähe des Fahrstuhls Reizhusten. Auf den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie der 18-Jährige im Beisein von zwei weiteren männlichen Personen in einem Gang des Marktes einen Sprühstoß aus dem Spray abgab. Anschließend entfernte sich das Trio aus dem Supermarkt. Der 18-jährige Tatverdächtige sowie seine 14- und 15-jährigen Begleiter konnten in Rahmen einer Nahbereichsfahndung von Polizisten am Busbahnhof angetroffen werden. Die Polizei fand in der Tasche des 18-Jährigen Pfefferspray, welches sichergestellt wurde.

