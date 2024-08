Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei lädt zu "Coffee with a cop" mit Innenminister Herbert Reul ein

Gummersbach (ots)

Die Polizei Oberbergischer Kreis lädt am Mittwoch, den 21. August, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr auf dem Lindenplatz in der Gummersbacher Innenstadt zu "Coffee with a cop" ein.

Die Veranstaltung bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie der Polizei die Möglichkeit, bei einem Kaffee in lockerer Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen. Ein Barista serviert derweil aus einem Oldtimer-Kaffeemobil kostenlos Kaffee-Köstlichkeiten, Kakao und Tee. "Egal, ob eine Frage zur Prävention, Lob, Kritik, eine Sorge oder ein Hinweis - die Polizei ist für alle ansprechbar und hat ein offenes Ohr. Auch wer keine Anliegen hat, ist natürlich herzlich willkommen, sich auf einen Plausch dazuzugesellen", sagt Abteilungsleiter Polizei Sascha Himmel. Neben Beamten des Bezirksdienstes werden auch Experten der Kriminal- und Verkehrsunfallprävention dabei sein.

Als besonderer Gast wird NRW-Innenminister Herbert Reul von 12.30 bis 13.30 Uhr zugegen sein, um ebenfalls mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

