Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Elektronik Geschäft

Gummersbach (ots)

Zwischen 19 Uhr am Freitag (9. August) und 6 Uhr am Samstag sind Unbekannte in ein Elektronik-Geschäft auf der Kölner Straße in der Nähe der Kreuzung zur Gummersbacher Straße eingebrochen. Die Diebe schlugen eine Schaufensterscheibe ein und entkamen mit einem Röhrenverstärker. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell