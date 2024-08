POL-GM: E-Scooter-Fahrer musste zur Blutprobe

Nümbrecht (ots) - Am Donnerstag (8. August) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Stockepohl" in Nümbrecht-Gaderoth eingebrochen. In der Tatzeit zwischen 14.45 Uhr und 16 Uhr gelangten die Einbrecher über die Terrassentür in das Haus. Dann durchwühlten sie sämtliche Räume. Sie entkamen mit Schmuck, Bargeld und einer Münzsammlung. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter ...

