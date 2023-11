Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231117 - 2094 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Diebische Umarmung

Frankfurt (ots)

(lo) In der Nacht von Donnerstag (16. November 2023) auf Freitag (17. November 2023) kam es auf der Kaiserstraße zu einem Taschendiebstahl, bei dem einem 24-jährigen Duisburger das Mobiltelefon aus der Jackentasche entwendet wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen verwickelte ein unbekannter Mann den späteren Geschädigten gegen 00:05 Uhr in ein Gespräch und nutzte die Gelegenheit, um durch eine Umarmung an das in der Jackentasche befindliche Smartphone der Marke "Samsung Galaxy S23 Ultra" zu stehlen.

Nach der Tat versuchte der Langfinger mit seiner Beute schnellen Schrittes das Weite zu suchen.

Der 24-Jährige bemerkte den Diebstahl rechtzeitig und stellte den Täter zu Rede.

In der Folge winkte er eine vorbeifahrende Polizeistreife heran. Dies nahm der Tatverdächtige zum Anlass, sich kurz zu entfernen, um anschließend zurückzukehren. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte das Diebesgut in unmittelbarer Nähe in einer Mülltonne aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Polizei nahm den 25-jährigen wohnsitzlosen Mann fest und brachte ihn in die Arrestzellen des Präsidiums. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell