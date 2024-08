Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorrad und Führerschein nach Flucht vor Polizei sichergestellt

Gummersbach (ots)

Ein 60-jähriger Motorradfahrer versuchte sich am Samstag (10. August) einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der 60-jährige Gummersbacher fuhr gegen 12.50 Uhr auf der Homerstraße (L322) in Lantenbach in Richtung Pernze. Weil er ohne Helm fuhr, beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung, den Motorradfahrer zu kontrollieren. Auf das Anhaltesignal "Stopp Polizei!" reagierte der 60-Jährige nicht und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter. Dabei geriet er auf der kurvigen Straße mehrfach in den Gegenverkehr. Zusätzlich wurden das Blaulicht und das Martinshorn eingeschaltet. Nach zwei weiteren Kurven hielt der 60-Jährige schließlich am Fahrbahnrand. Das Motorrad und der Führerschein des 60-Jährigen wurden sichergestellt.

