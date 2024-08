Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 56-Jähriger nach Brand verstorben

Reichshof (ots)

Der 56-jährige Mann aus Reichshof, der am Donnerstag, 8. August, bei einem Brand in einem Wohncontainer im Holunderweg in Reichshof-Denklingen lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat, ist am Freitag in einem Krankenhaus verstorben. Die Brandermittlungen der Polizei haben mittlerweile ergeben, dass Zigaretten in der Nähe des Bettes als Brandursache anzunehmen sind.

