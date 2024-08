Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Personen durch Reizstoffspray verletzt

Wipperfürth (ots)

Am Dienstagabend (13. August) sind mehrere Personen auf dem Hausmannsplatz vermutlich durch Pfefferspray verletzt worden. Eine Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener im Alter von 13 bis 22 Jahren traf sich gegen 19.30 Uhr auf dem Hausmannsplatz, als sie plötzlich über Reizhusten und brennende Augen klagten. Zeugen hatten gesehen, wie zwei tatverdächtige Jugendliche zuvor in der Nähe etwas in Richtung der Gruppe sprühten. Insgesamt sieben Personen erlitten leichte Verletzungen. Drei davon, eine 21-Jährige sowie zwei 13-Jährige, kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei den Tatverdächtigen um zwei 16-Jährige aus Wipperfürth und Remscheid. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell