Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zieht Vollsperrung nach sich

L1112/ Schwarzburg (ots)

Am Freitagabend kam es aufgrund eines Unfalls zwischen Bad Blankenburg und Schwarzburg zu einer zeitweisen Vollsperrung. Ein 46-Jähriger kam auf der Strecke der L1112 in Richtung Schwarzburg im Kurvenbereich, mutmaßlich aufgrund regennasser Fahrbahn, mit seinem PKW von der Straße ab. Anschließend fuhr er gegen einen Leitpfosten, in die Böschung und landete schließlich wieder -seitlich umgekippt- auf der Straße. Der 46-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt, allerdings entstand am Fahrzeug erheblicher Sachschaden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Unfallwagens, sodass es zwischen 18-19 Uhr zur Straßensperrung kam.

