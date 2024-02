Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch in der Kümmelgasse

Pirmasens (ots)

Am Aschermittwoch zwischen 4:30 Uhr und 5 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in der Kümmelgasse in Pirmasens. Unbekannte Täter brachen die Wohnungstür einer aktuell unbewohnten Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und entwendeten eine Waschmaschine und eine Spülmaschine. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 800 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell