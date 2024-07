Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen/Biberach - Zwei Betrunkene führen Fahrerwechsel durch

Am Sonntag meldeten Zeugen zwischen Ochenhausen und Biberach ein auffälliges Auto der Polizei.

Gegen 18.30 Uhr waren Zeugen in Ochsenhausen im Amselweg unterwegs. Sie fuhren in Richtung Poststraße, als ihnen ein Ford ohne Kennzeichen und in deutlichen Schlangenlinien aufgefallen war. Kurze Zeit später konnten die Zeugen das Auto erneut im Bereich der Biberacher Straße feststellen. Die Zeugen handelten richtig und verständigten die Polizei. Sie folgten das Auto bis nach Ringschnait und gaben ständig Standortmeldungen durch. Auf der Fahrt von Ochsenhausen ist nach Ringschnait geriet der Ford mehrmals auf die Gegenfahrspur. Entgegen kommende Verkehrsteilnehmer mussten offenbar ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Wie die zeugen weiter berichteten, wechselten der 45-jährige Fahrer und der 29-jähriger Beifahrer die Plätze. Auch mit dem anderen Fahrer war die Fahrt nicht ungefährlicher. Denn bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass beide Fahhrer deutlich betrunken waren. Mit rund drei Promille hatten die Männer deutlich zu viel intus. In einem Krankenhaus mussten sie eine Blutprobe abgeben. Beide müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen und ihren Führerschein abgeben. Das Polizeirevier Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen. Insbesondere Autofahrende, die dem silbernen Ford Mondeo auf der B312 zwischen Ochsenhausen und Ringschnait ausweichen mussten, sollen sich bei der Polizei Biberach unter der Tel. 07351/4470 melden.

