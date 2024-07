Ulm (ots) - Der LKW parkte in der Albert-Einstein-Straße. Ein Unbekannter brach offenbar den Tankdeckel auf und zapfte den Kraftstoff ab. Der MAN war am Freitag gegen 13.45 Uhr noch vollgetankt. Am Montag gegen 4.30 Uhr war der Tank nur noch zu 3/4 gefüllt. Der Dieb hatte rund 140 Liter abgepumpt. Das ...

mehr