POL-UL: (HDH) Gerstetten - Gegen liegen gebliebenen LKW gefahren

Am Montag wurde eine Person bei einem Unfall bei Gussenstadt schwer verletzt.

Gegen 22 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Ford auf der Landstraße 1164 von Gusstenstadt in Richtung Gerstetten. Hierbei übersah er wohl den am rechten Fahrbahnrand liegen gebliebenen Klein-Lkw. Da der Fordfahrer bei Dunkelheit offensichtlich zu schnell unterwegs, sah er das Pannenfahrzeug nicht und es kam zur Kollision. Der Ford prallte gegen die linke Seite des 3,5 Tonner. Der Fahrer des VW befand sich bei dem Aufprall an seinem Fahrzeug. Der 41-Jährige wurde von dem Pkw erfasst und schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Auch der Fordfahrer erlitt beidem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Straße für etwa eine Stunde gesperrt. Ein Abschleppdienst barg den nicht mehr fahrbereiten Ford. Der Verkehrsdienst Heidenheim hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Der Schaden an den Fahrzeugen wird durch die Polizei auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.

