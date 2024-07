Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mähdrescher läuft heiß

Zu einem Brand auf einer Ackerfläche in einem Ulmer Stadtteil rückten Feuerwehr und Polizei am Montag aus.

Ulm (ots)

Auf einem rund drei Hektar großen Feld zwischen den Stadtteilen Ermingen und Harthausen hatte ein 35-Jähriger Arbeiten mit seinem Mähdrescher verrichtet. Kurz nach 16.45 Uhr sah der Maschinenführer, dass das hinter ihm abgeerntete Getreidefeld brannte. Der 35-jährige Fahrer konnte sich und sein Gefährt noch in Sicherheit bringen und die Feuerwehr verständigen. Die rückte mit Spezialgerät an. Mit einem Grubber (landwirtschaftliches Gerät zur nichtwendenden Bodenbearbeitung) konnte der Brand eingedämmt und mit Wasser gelöscht werden. Schätzungen zufolge verbrannten rund 0,8 Hektar angebaute Fläche. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Personen wurden nicht verletzt. Auch blieb der Mähdrescher unversehrt. Als Ursache des Brandes vermutet die Polizei einen heißgelaufenen Motor am Mähdrescher und die hochsommerlichen Temperaturen. Die Feuerwehren aus Ulm und Ermingen waren mit zahlreichen Einsatzkräften und Fahrzeugen vor Ort.

++++1491019 (JC)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell